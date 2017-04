„Terroryści mogli zdobyć broń chemiczną poza Syrią"

Podkreślił, że cała broń chemiczna z Syrii została wywieziona zgodnie z amerykańsko-rosyjskim porozumieniem w 2013 roku.

© AP Photo/ Edlib Media Center OPCW: W Idlibie użyto sarinu lub jego analogu

„Istnieją różne drogi którymi oni (terroryści — red.) otrzymują broń chemiczną. W pewnym momencie pojawiły się doniesienia, że zostały wykryte zapasy broni chemicznej z arsenałów armii Saddama Husajna i nie wiadomo, jak te chemikalia zostały zniszczone. One wpadły w ręce wojsk koalicji. Nikt nie wie, czy zostały w całości zniszczone, czy jaka część pozostała. To oznacza, że istnieje wiele szlaków i możliwości do otrzymania broni chemicznej” — wyjaśnił rosyjski dyplomata.

Odpowiadając na pytanie, czy terroryści mogli dostać broń chemiczną z zewnętrznych źródeł, Szulgin odpowiedział: „Tak, możliwe, że z zewnątrz”.