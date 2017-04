Poroszenko: W Donbasie trwa „prawdziwa wojna”

Brak znaczącego postępu w realizacji porozumień z Mińska w sprawie uregulowania konfliktu pozwoliło niektórym ekspertom nazwać go „zamrożonym”. Przy tym wcześniej obawy z powodu możliwego zamrożenia konfliktu wyrażali przedstawiciel Kijowa w trójstronnej grupie kontaktowej Leonid Kuczma i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.

„Niektórzy próbują nazwać to (sytuację w Donbasie — red.) «zamrożonym konfliktem»… Czy jest to zamrożony konflikt? to jest prawdziwa gorąca wojna” — cytuje służba prasowa Poroszenki jego słowa z wywiadu dla brytyjskiej stacji telewizyjnej Sky News.

Poroszenko przypomniał, że od początku roku Ukraina straciła w Donbasie 69 żołnierzy, a kolejnych 420 zostało rannych.