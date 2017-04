„Trzeba te słowa w formie banerów rozwiesić od lotniska „Boryspol" do Chreszczatyk (główna aleja Kijowa — red.):

«Witamy uczestników Eurowizji. Czujcie się jak w Europie: budujemy getto dla debili, którzy nie mówią po ukraińsku. Welcome to Ukraine!" A jeszcze obrażali się na Kuczmę za to, ze zatytułował książkę «Ukraina to nie Rosja». I Bogu dzięki, ma stuprocentową rację!!!!" — napisała Zacharowa na swoim koncie w Facebooku.