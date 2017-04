Asad prosi ONZ o przysłanie delegacji,która przeprowadzi dochodzenie ws. ataku chemicznego

— Oficjalnie wysłaliśmy list do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym prosimy o przysłanie delegacji ekspertów do przeprowadzenia dochodzenia ws. zdarzenia w Chan Szajchun. Ale do tej pory oczywiście nikogo nie przysłano, ponieważ kraje zachodnie i USA uniemożliwiają przyjazd jakichkolwiek delegacji, powiedział prezydent Syrii Baszar al-Asad w wywiadzie dla Sputnika.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Asad w wywiadzie na wyłączność dla Sputnika

Prezydent Syrii przypomniał również, że po pierwszym ataku terrorystów przeciwko armii rządowej, którego dokonali kilka lat temu w Aleppo, Damaszek rownież zwracał się do ONZ z prośbą o przysłanie ekspertów w celu przeprowadzenia dochodzenia, aby "udowodnić, że terroryści używali gazu przeciwko naszej armii".

— Również później miało miejsce wiele podobnych przypadków, ale ONZ mimo to nie skierowała do Syrii żadnej delegacji. To samo odbywa się i teraz, — podkreślił.