Amerykański szał na bunkry

Jak poinformowały media, rośnie liczba zamówień na budowę bunkrów w USA. Sputnik poprosił o komentarz firmę budującą schrony Utah Shelter Systems. Zdaniem jej przedstawiciela popyt nie jest tak duży, jak podają media.

Paul Seyfried z Utah Shelter Systems Inc. w wywiadzie dla Sputnika.

— Historia o tym, że Amerykanie kupują bunkry jest bardzo wyolbrzymiona. Mogę zapewnić – powiedział Paul Seyfried. – Dziennikarze pytają mnie, czy wielu ludzi buduje schrony. Uczciwie odpowiadam, że nie. Gdyby było ich wielu, Ford, Chrysler i General Motors już przestaliby produkować samochody i zamiast tego budowaliby bunkry. Popyt nie jest duży. Większość Amerykanów woli kupić nowy smartfon – dodał.

Według niego budową bunkra interesuje się jedynie 1% amerykańskiego społeczeństwa.

— Na przykład, w Szwajcarii jest rzeczywiście dużo schronów bombowych. Ale tam ich budowa jest przewidziana przez prawo federalne. 100% ludności kraju ma do nich dostęp. Sam byłem w kilku – mówił Seyfried.

Szwajcarzy są liderami pod względem ilości schronów przeciwjądrowych. W kraju, gdzie każdy mężczyzna od czasu do czasu jest zobowiązany do odbycia szkolenia w zakresie obchodzenia się z nowoczesnymi rodzajami broni, 45 i 46 artykuły Prawa Federalnego dotyczące obrony cywilnej głoszą: „Każdy mieszkaniec powinien posiadać bezpieczne miejsce, do którego może szybko przedostać się ze swojego domu. Właściciele domów wielorodzinnych są zobowiązani do wybudowania i wyposażenia schronu we wszystkich nowych budynkach".

— W tej chwili budujemy bunkier w stanie Utah. Na zdjęciu można zobaczyć wstępnie zamontowany luk prowadzący do pomieszczenia, z którego można przejść do tunelu. Będą one połączone betonem – powiedział Paul Seyfried.

— Na głównym zdjęciu jest mój osobisty bunkier. Mam trzy. Ale nie jestem typowym Amerykaninem – dodał.