© Sputnik. Стрингер Sytuacja Polaków na Ukrainie pogarsza się z każdą chwilą

Według szefa aparatu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ołeksandra Tkaczuka, w mieście zaplanowano „fejkowy protest" etnicznych Bułgarów, którzy stanowią mniejszość narodową.

Akcja została zbudowana na nieistniejącym problemie prześladowań bułgarskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Rosja celowo próbuje stworzyć wizerunek Ukrainy, jako kraju, gdzie mają miejsce systematyczne prześladowania mniejszości narodowych, co nie jest zgodne z rzeczywistością — powiedział Tkaczuk.

Według danych SBU, uczestnicy akcji planowali przejść ulicami Odessy od pomnika bułgarskiego poety Christo Botewa do konsulatu Bułgarii. Poinformowano, że zostało wszczęte postępowanie karne z art. „Zamach na integralność terytorialną", a organizatorzy akcji — zatrzymani.

© Sputnik. Stringer Ukraińska policja zatrzymała pod Lwowem uczestników propolskiej akcji

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uważa również, że „organizatorami tej akcji byli ci sami ludzie, którzy próbowali sprowokować masowe zamieszki 31 marca w obwodzie lwowskim, blokując trasę Lwów — Rawa Ruska w związku z rzekomymi prześladowaniami etnicznych Polaków na Ukrainie.

Zdaniem politologa Olega Onopki, widoczne w ostatnich latach dążenie Kijowa do ostrego tłumienia samoświadomości mniejszości narodowych Ukrainy, doprowadzi tylko do radykalizacji ich żądań.

O (otrzymaniu — red.) autonomii nie ma już mowy. Chodzi o wyższy stopień suwerenności dla mniejszości narodowych Ukrainy. Oczywiście, wzbudza to niepokój ukraińskich władz i podejmują one radykalne działania, aby zagłuszyć głosy diaspor, które dążą do otrzymania większych uprawnień politycznych i większej suwerenności.

Według niego obecny system polityczny Ukrainy nie stwarza możliwości do zmniany statusu terytoriów, zamieszkanych przez przedstawicieli mniejszości narodowych.

„System polityczny Ukrainy będzie kategorycznie sprzeciwiać się każdym próbom zmian podziału administracyjno-terytorialnego. I aktualny problem statusu rejonu bołgradskiego na południu obwodu odesskiego, który zamieszkują w większości Bułgarzy, jeszcze raz potwierdza, że żądania autonomii — to straszak, który wykorzystują ukraińskie władze, aby powstrzymywać dążenia mniejszości narodowych. Obecnie o żadnych autonomiach czy innych statusach mniejszości narodowych nie może być mowy" — podsumował Oleg Onopko.