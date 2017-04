- Wielu pyta o nasz lub rosyjski system obrony przeciwrakietowej. Uważają go za absolutną siłę, która może zestrzelić każdy pocisk. Z technicznego punktu widzenia jest to trudne: nasze pociski muszą widzieć cel. Jest to niemożliwe ze względu na topografię – wyjaśnił al-Asad.

— Po drugie, być może tylko nieliczni wiedzą, że terroryści na samym początku zniszczyli system obrony przeciwrakietowej Syrii. Większość obiektów systemu dyslokowano poza miastami, na obrzeżach. System bardzo ucierpiał w trakcie kryzysu – powiedział prezydent, odpowiadając na pytanie, dlaczego syryjska armia nie zestrzeliła amerykańskich pocisków.