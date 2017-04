Asad: Nie ma różnicy między działaniami terrorystów a inwazjami Turcji i USA

— Gdy mowa jest o tureckiej inwazji, gdy, znowu, mowa jest o siłach amerykańskich, co też jest inwazją i gdy mowa jest o obecności w Syrii terrorystów, to wszystko to samo. Między nimi nie ma różnicy — zaznaczył syryjski prezydent Baszar al-Asad.

Koalicja pod wodzą USA działa w Syrii od 2014 roku bez zgody legalnego rządu.

Turecka armia 24 sierpnia 2016 roku rozpoczęła operację „Tarcza Eufratu" skierowaną przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego. Później Ankara oświadczyła o jej pomyślnym zakończeniu, podkreślając, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kraju, możliwa jest kolejna interwencja.