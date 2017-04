Asad: USA chcą, aby PI zajęło Dajr az-Zaur

Jego zdaniem Waszyngton chce, aby dżihadyści z PI zdobyli to miasto.

Według syryjskiego przywódcy „nikt nie zna dokładnej liczby terrorystów z PI, którzy przedostają się do Syrii, bo granica jest obecnie otwarta, nie ma tam wytyczonej granicy, syryjskiej armii, policji, państwa". Jak dodał, z informacji przekazywanych przez mieszkańców tych obszarów wynika, że są to „dziesiątki tysięcy dżihadystów z Państwa Islamskiego, którzy dotarli do Syrii".

— USA napierają na ISIS w Mosulu, są przeciwko ISIS, ale jednocześnie wspierają ISIS i pozwalają mu przekraczać granicę między Irakiem a Syrią. Oznacza to, że pomagają ISIS dotrzeć do Dajr az-Zaur i osłabić pozycje syryjskiej armii, która broni Dajr az-Zaur. Chcą, aby Dajr az-Zaur przeszedł w ręce ISIS. Być może później uciekną się do schematu, w ramach którego przeprowadzą negocjacje z ISIS, aby opuściło Dajr az-Zaur i oświadczą, że oni wyzwolili Dajr az-Zaur, aby wysłać do ataku swoich popleczników i marionetki — powiedział syryjski przywódca.