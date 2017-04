Na protest Kijowa z powodu forum w Jałcie zareaguje tylko on sam

© Sputnik. Сергей Мальгавко Forum w Jałcie: Kijów nie wystraszy zagranicznych inwestorów

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Rodaków Rosyjskich Wadim Kolesniczenko, uczestnik forum uważa, że z czasem problemy związane z nieuznaniem przez Zachód Krymu, jako część Rosji miną:

— Taka ogromna liczba zagranicznych uczestników Forum Jałtańskiego świadczy o tym, że społeczność światowa uważa za ważne utrzymywanie przyjacielskich stosunkow z Rosją a także z jej terytorium — Krymem. Czasowe trudności, ograniczenia, związane z aktywnymi działaniami USA, które swojego czasu popierały Ukrainę, z czasem miną. Dla całego świata ważne są interesy biznesu i współpraca z Rosją. A na podobne oświadczenia reaguje tylko sama ukraińska władza — uważa Kolesniczenko.

Z kolei o przebiegu forum, na które przyjechali politycy, ekonomiści, biznesmeni oraz inwestorzy — ponad 1500 gości, opowiedział Sputnikowi dyrektor Fundacji „Jałtańskie Międzynarodowe Forum Ekonomiczne" Siergiej Łazutkin:

— Nasze oczekiwania, związane z liczbą gości — przedstawicieli zagranicznych delegacji, całkowicie się potwierdziły. Obecnie na Jałtańskim Międzynarodowym Forum Ekonomicznym pracuje prawie 1700 delegatów i przedstawicieli z 46 państw. Sądzę, że te liczby mówią same za siebie. Wszyscy są nastawieni na konstruktywną pracę na terytorium Republiki Krymu i gotowi realizować projekty inwestycyjne, nie zważając na żadną presję, wywieraną przy pomocy sankcji — powiedział Siergiej Łazutkin.

Podkreślił także, że najliczniejsza grupa delegatów przybyła na Forum Jałtańskie z Włoch.

— Delegacja składa się z ok. 50 osób i większość z nich nie pierwszy raz przyjeżdza na Krym. W październiku odbyła się wizyta włoskiej delegacji do Jałty i Symferopolu. Swoimi powtórnymi, a niektórzy z nich wielokrotnymi wizytami podkreślają, że nie boją się sankcji. Wiem, że ambasady i konsulaty Ukrainy wysyłały listy do Włochów. Ale pomimo tych wszystkich utrudnień, większość przedsiębiorców nie zmieniło swoich planów i przyjechało do Jałty. Oni rozumieją, po co tutaj znowu jadą i wszystkie ich działania skierowane są na to, aby pokazać, że reżim sankcyjny należy przezwyciężać i że tak naprawdę są to przeżytki przeszłości — podsumował Siergiej Łazutkin.