Le Pen: Francja powinna zrewidować swoją rolę w NATO

„Chcemy by Francja przywróciła sobie pełną suwerenność w sferze wojskowej i by zyskała możliwość obrony własnych interesów, a nie interesów Stanów Zjednoczonych" — oświadczył Rachline, zaznaczając, że siły zbrojne Francji powinny być angażowane wyłącznie wtedy, jeśli odpowiada to interesom kraju.

Dyrektor sztabu Marine Le Pen zaznaczył, że „nie wyklucza to dwustronnej współpracy z innymi krajami, w pierwszej kolejności europejskimi, jeśli w grę wchodzi pokój w Europie i jeśli nasze interesy są zbieżne".

Jak powiedział Rachline, Le Pen wątpi w sensowność aktywnego udziału Paryża w działaniach obronnych NATO.