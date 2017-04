Carter Page narzędziem w rękach rosyjskich służb?

© AFP 2017/ SAUL LOEB „Polowanie” na informatorów WikiLeaks w CIA

Źródło w Federalnym Biurze Śledczym zapewnia, że strona rosyjska usiłowała wciągnąć się w kampanię Trumpa, wykorzystując w szczególności jego byłego doradcę Cartera Page'a. A przy tym, jak mówi źródło, nie wiadomo, czy sam Page był świadomy tego, że jest narzędziem w obcych rękach, bo, „biorąc pod uwagę specyfikę pracy Rosjan, mógł on nie wiedzieć, że wszedł w kontakt z rosyjskimi agentami".

Telewizja informuje, że FBI założyła, iż Page „mógł zostać skompromitowany przez rosyjski wywiad" po swoim wystąpieniu w moskiewskiej uczelni w lipcu 2016 roku. W swoim przemówieniu Page krytycznie się wówczas wypowiedział na temat polityki USA wobec Rosji. Jak informuje CNN, FBI obawiało się, że „rosyjscy agenci" podtrzymują kontakt z Pagem zarówno na terytorium Rosji, jak i w USA.

Wczesniej gazeta The New York Times informowała, powołując się na anonimowego urzędnika w amerykańskim rządzie, że amerykański resort sprawiedliwości otrzymał w zeszłym roku sekretny nakaz sądowy prowadzenia podsłuchu rozmów Cartera Page'a — byłego doradcy Donalda Trumpa — na podstawie rzekomych dowodów na to, że jest rosyjskim szpiegiem.