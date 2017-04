Organy do przeszczepu, a mięso na talerz

© Zdjęcie: Public domain Elektrownie antracytowe na Ukrainie wstrzymują pracę

Specjaliści planują wprowadzić zmiany do DNA zwierząt, aby ich serca i płuca nadawały się do przeszczepu ludziom. Według przedstawicieli kompanii, to pozwoli także osiągąć inny cel, jakim jest redukcja odpadów biologicznych.

Smithfield Foods już dostarcza tkanki i organy świń firmom medycznym. Śluzówka jelit jest wykorzystywana do produkcji heparyny, leku przeciwzakrzepowego używanego podczas operacji chirurgicznych. Poza tym, z biologicznych materiałów odpadowych produkowane są składniki lekarstw do leczenia dyspepsji i niedoczynności tarczycy.

Jednym z problemów, stojących na drodze transplantacji organów świń ludziom jest obecność w zwierzętach genów czyniących je podatnymi na niektóre choroby. Dla pomyślnego przeszczepu i zachowania funkcjonalności organu konieczne jest blokowanie aktywności odpowiedniego fragmentu DNA.