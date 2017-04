W Anglii ratownicy musieli wyciągać krowę z basenu (wideo)

Ratowników wezwał mieszkaniec Martin Beej.

Powiedział, że wraz z rodzina z niedowierzaniem zobaczył,że do ich ogrodu zabrnęła krowa i wpadła do basenu. Sąsiad Beeja John Roys wziął lasso, aby wyciągnąć krowę w mniej głębokie miejsce. Razem trzymali głowę zwierzęcia nad wodą, aż do momentu przybycia pomocy.