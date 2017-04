Rosjanie konstruują drona do ratowania ludzkiego życia

© Zdjęcie: Project LADA 2050/ Georgiy Saveliy/ Stieglitz State Academy Łada przyszłości 19

— To urządzenie jest rezultatem prac konsorcjum powstałego w ramach Narodowej Inicjatywy Technologicznej Grupy AeroNet. Jego konstruktorzy są członkami grupy Przedsiębiorstwa Naukowo-Produkcyjnego Technologii Lotniczych i Kosmicznych oraz spółki akcyjnej Elektroautomatyka (Kraj Stawropolski). Obecnie trwają testy obiektu demonstracyjnego, początek seryjnej produkcji zaplanowano na 2018 rok – powiedział Begak.

Według jego słów dron BAS JURIK (Bezzałogowy system automatyczny dostosowania prac badanej konstrukcji pionowego startu i lądowania) jest multikopterem i może nie tylko lądować w dowolnym miejscu, ale i natychmiast ewakuować rannego na odległość kilku kilometrów od miejsca zdarzenia, a także dostarczać paczki i ładunki.

© Sputnik. Sergey Malgavko Krym przekształci się w rosyjskie Monako

— Testy prototypu już się odbyły. Od produktu gotowego różni się on tym, że jest dwa razy lżejszy. Zasięg jego lotu wynosi 50 km. Prace z istniejącym wzorcem dostarczają maksymalnie wiarygodnych danych i pozwalają na zakończenie fazy rozwojowej w krótkim czasie – wyjaśnił inżynier.

Jak dodał, w drony zostaną wyposażane autobusy pasażerskie. Będą one gotowe do lotu w ciągu 15 minut. Konstruktorzy chcą zaprezentować prototyp na wystawie Helirussia-2017, a istniejący prototyp już w lipcu tego roku na targach lotniczych MAKS-2017.

— Dron różni się od konwencjonalnych kwadro- i multikopterów niezwykłymi właściwościami aerodynamicznymi i algorytmem lotu. Po starcie aparat zawraca i przechodzi do lotu pionowego, co pozwala mu na rozwinięcie dużej szybkości i zapewnia mu spory zasięg. Prototyp drona może rozpędzić się do 200 km/h przy zasięgu do 100 km. Aparat waży 110 kg przy masie ładunku do 120 kg, co wystarczy do przetransportowania jednego rannego – zapewnił Begak.