Rosyjscy naukowcy zmniejszyli koszty wydobycia złota niemal dwukrotnie

„Na wprowadzenie naszej technologii do produkcji wpłynie wartość uncji złota. Oczywiście istnieją bardziej wydajne technologie, przy pomocy których odzyskiwane jest niemal całe złoto z rudy, ale generują one ogromne koszty, dlatego ich stosowanie jest nieproduktywne nawet teraz. Przy pomocy naszej technologii otrzymujemy 85-90%. Jest to standardowy i najbardziej dopuszczalny wynik” – powiedział Wadim Tarasow, profesor z Narodowego Badawczego Uniwersytetu Technologicznego „MISiS”.

Wbrew wielowiekowym wyobrażeniom na temat tego, jak wydobywa się złoto, dziś znaczną część tego metalu szlachetnego pozyskuje się z ziemi nie w postaci samorodków lub złotego piasku, jak miało to miejsce w XIX wieku, a w drodze chemicznego przetwarzania rud miedzi i innych, które zawierają złoto.

Metal jest bezpośrednio odzyskiwany z kopalin przy użyciu wody i związku kwasu cyjanowego, który łatwo łączy się ze złotem. Ta metoda pozwala na niemal całkowite odzyskanie złota z rudy, ale proces – jak podała służba prasowa uniwersytetu – jest bardzo powolny i kosztowny. Zajmuje co najmniej 100-120 godzin, a uncja złota (30 gram metalu), pozyskana w taki sposób, kosztuje około 800 dolarów.

Chemicy z rosyjskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu Technologicznego „MISiS” i z chińskich przedsiębiorstw górniczych opracowali nową technologię wydobycia, zmniejszającą koszty o 30-40%. Opiera się ona na zastosowaniu nie tylko związku kwasu cyjanowego do odzyskiwania złota z kopalin, ale i amoniaku. Według naukowców przyśpiesza on proces 4-8-krotnie w porównaniu z klasyczną metodą, a także ogranicza zawartość niepożądanych domieszek, tj. miedzi. Dzięki temu oszczędza się nakłady i substancje wykorzystywane podczas oddzielania złota od miedzi.

Nową metodę, jak informuje służba prasowa rosyjskiego uniwersytetu, już przetestowano na jednym z złóż złota w Tadżykistanie, gdzie rudy metali szlachetnych zawierają dużą ilość miedzi. Według naukowców rosyjska technologia doskonale poradziła sobie z zadaniem oddzielenia miedzi od złota, czego nie udało się zrobić zachodnimi metodami odzyskiwania tego metalu szlachetnego z kopalin i co najmniej pięciokrotnie skróciła czas, który należy poświęcić na przetworzenie rudy.

Rosyjscy naukowcy twierdzą, że tę metodę można stosować w przypadku wszystkich złóż rud w Rosji. Ponadto, jak zaznacza Tarasow, technologia może być też wykorzystana podczas „wydobywania” złota z uszkodzonej elektroniki i sprzętu komputerowego.