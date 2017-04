Pięć głównych niespodzianek Defilady Zwycięstwa 2017

Co do zasady Defilady Zwycięstwa we wszystkich miastach odbywają się według tego samego schematu. Jednak organizatorzy co roku wprowadzają do uroczystości coś nowego. Również 9 maja 2017 roku nie będzie wyjątkiem.

Sprzęt arktyczny

W tym roku po Placu Czerwonym w Moskwie po raz pierwszy przejedzie sprzęt wojskowy zaprojektowany specjalnie dla grup arktycznych. Reprezentują go systemy obrony powietrznej, które już zostały wdrożone na Ziemi Franciszka Józefa — na około 80 równoleżniku. Są to zestawy artyleryjsko-rakietowe bliskiego działania „Pancyr-SA” i systemy rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu „Tor M2DT”. Oba systemy są montowane na bazie dwuprzegubowych amfibii gąsienicowych DT-30 „Witiaź”. Taki wybór podwozia znacznie zwiększył mobilność i przenikalność systemów obrony powietrznej.

Podczas testów „Witiaź” bez problemu wspiął się po ścianie niemal pionowego wąwozu, pokonywał przeszkody wodne bez spowalniania, z pełną prędkością jechał po nierównym terenie. Możliwości te są niezbędne do regionu arktycznego — bynajmniej nie każda maszyna bojowa jest w stanie pokonać zwały lodu, jak i obszary otwartej wody.

Nowe samoloty dla asów

Tradycyjnie w finale powietrznej części Defilady Zwycięstwa w Moskwie przed publicznością wystąpią znane rosyjskie zespoły akrobacyjne na myśliwcach odrzutowych. I jeśli „Jerzyki” przelecą nad Placem Czerwonym w zwykłych MiG-29, to „Russkije Witiazi” po raz pierwszy zademonstrują szerokiej publiczności Su-30SM. Przeszły one chrzest bojowy w Syrii, gdzie wykonują misje bojowe w celu wspierania i ochrony naszych bombowców i samolotów szturmowych. Zdaniem wojskowych maszyna pokazała się z jak najlepszej strony. Jest ona również łatwiejsza i wygodniejsza w sterowaniu.

Nawiasem mówiąc, w tym roku lotnictwo po raz pierwszy weźmie udział w Defiladzie Zwycięstwa w Petersburgu.

Bałtyckie systemy

W Kaliningradzie na Defiladzie Zwycięstwa po raz pierwszy zostaną zademonstrowane rakietowe systemy obrony przybrzeżnej „Bał” i „Bastion”. Flota Bałtycka dostała je dosłownie w połowie kwietnia. Systemy te są w stanie skutecznie niszczyć okręty nawodne rakietami Ch-35 i „Oniks” w zasięgu do 500 kilometrów. Podobne systemy objęły służbę bojową na Krymie oraz na Wyspach Kurylskich. Według zachodnich analityków rosyjskie zbrojenia obrony przybrzeżnej przy ich wspólnym wdrożeniu z systemami rakietowymi S-400 i operacyjno-taktycznymi pociskami rakietowymi „Iskander” mogą całkowicie zablokować dostęp prawdopodobnego wroga do niektórych regionów świata.

Piesi debiutanci

W tym roku na Defiladzie po raz pierwszy wystąpią przedstawiciele młodzieżowego patriotycznego ruchu „Junarmia”. Przypomnijmy, powstał on 29 października 2015 roku przy wspólnym udziale Ministerstwa Obrony, DOSAAF Rosji i Centralnego Sportowego Klubu Armii. Głównym celem ruchu jest wzbudzanie zainteresowania wśród młodszego pokolenia do geografii, historii Rosji i jej narodów, bohaterów, wybitnych naukowców i wodzów. Obecnie w „Junarmii” jest ponad 30 tysięcy młodych Rosjan w wieku od 11 do 18 lat. Wielu z nich na równi z dorosłymi przejdzie paradnym szykiem po centralnych placach rosyjskich miast — Moskwy, Chabarowska, Niżnego Nowogrodu i innych. Znakiem rozpoznawczym jest jaskrawoczerwony mundurowy beret.

Nowy stary czołg

Na Defiladzie Zwycięstwa w Moskwie po raz pierwszy zostaną pokazane czołgi T-72B3M. Wiele mediów już opublikowało zdjęcia tych maszyn, które zostały wykonane na próbie uroczystości w podmoskiewskim Alabino.

Sama wersja czołgu T-72B3 już od dawna jest znana publiczności. Sprzęt ten już od kilku lat uczestniczy w „Czołgowym biathlonie”, jest masowo wykorzystywany w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Czołgi te nawet z zewnątrz odznaczają się od poprzednich wersji — głównie ze względu na system dynamicznej obrony „Relikt” i kratowe ekrany przeciwkumulacyjne na komorze silnika i wieżę. Ponadto w tej maszynie poprawiono pracę automatu ładowania, znacznie wzmocniono silnik. Zakłada się, że T-72B3 na równi z T-90 będą stanowić rdzeń rosyjskich sił pancernych przed masowym napływem do wojsk perspektywicznej „Armaty”.