Coraz więcej Rosjan chce pochować Lenina

Większość (63%) ogólnie rzecz biorąc zgadza się z tym, że trzeba to zrobić, podczas gdy 32% uważa, że ​​trzeba to zrobić natychmiast, a 31% — odczekać pewien czas, aż kwestia ta nie wpływać na tych, dla których Lenin jest drogi.

Jedna trzecia Rosjan (31%) woli zostawić „wszystko tak, jak jest teraz”.

39% zalicza mauzoleum do atrakcji turystycznych i nie ma zdania, 18% — uważa, że ​​ciało Lenina, jako wielkiego przywódcy, zasadnie znajduje się w samym sercu kraju. Z drugiej strony 38% obywateli uważa, że ​​znajdowanie się ciała Lenina na Placu Czerwonym jest złe i nienaturalne.

— Rosyjskie społeczeństwo nie jest gotowe do ostrych decyzji dotyczących pochówku ciała Lenina. Nie ma dominującego punktu widzenia i on nie formuje się. Najbardziej możliwym do przyjęcia wariantem jest utrzymanie statusu quo, być może z zastrzeżeniami i warunkami, ale nadal statusu quo — skomentował wyniki sondażu kierownik praktyki analizy politycznej i konsultacji Ogólnorosyjskiego Ośrodka Badań Opinii Publicznej Michaił Mamonow dla Eurasia Daily.

Sondaż „WCIOM-Sputnik” odbyła się w dniach 9-10 marca. Wzięło w nim udział 1200 osób.