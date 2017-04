Izraelskie siły powietrzne otrzymały jeszcze trzy myśliwce F-35

Biuro prasowe sił powietrznych udostępniło nagranie lądowania samolotów w bazie lotniczej Newatim w południowej części kraju.

Pierwsza para niewykrywalnych myśliwców wielozadaniowych nazwanych „Adir", co w języku hebrajskim oznacza „potężny", przybyła w grudniu ubiegłego roku. Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie posiadającym maszyny V generacji. Do końca 2017 roku mają być gotowe do użycia bojowego — informowali wcześniej przedstawiciele sił powietrznych. Oczekuje się, że F-35 wezmą udział w defiladzie powietrznej z okazji 69. rocznicy założenia Izraela. Dzień Niepodległości jest obchodzony 2 maja.