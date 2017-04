Dlaczego Chiny skupują trenerów?

Federacja narciarstwa Norwegii pomoże w przygotowaniu chińskich sportowców, którzy uprawiają sporty zimowe, w okresie przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2022 roku. O tym pisze Dagbladet.

Federacja już pomogła Chinom opublikować ogłoszenia o wolnych stanowiskach dla trenerów reprezentacji narciarstwa biegowego, kombinacji norweskiej, skoków narciarskich i biathlonu.

Należy zauważyć, że Chiny kuszą kandydatów bardzo dobrym wynagrodzeniem — wyniesie ono około 120 tysięcy euro rocznie. Jednak do tej pory żaden z trenerów norweskich reprezentacji nie odpowiedział na ofertę. Chińskie władze oświadczyły, że trzeba nauczyć sportów zimowych 300 milionów Chińczyków, którzy mieszkają w tych prowincjach Chin, gdzie można je uprawiać. Aby mogli uprawiać sport nie tylko w okresie letnim. To, ich zdaniem, będzie wielką szansą dla Chińczyków, aby przyłączyć się do uprawiania sportów zimowych, a także zwiększyć zainteresowanie Igrzyskami Olimpijskimi w 2022 roku.