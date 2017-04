Eksperci ocenili możliwości północnokoreańskich systemów obrony rakietowej

Jak poinformowała agencja informacyjna Yonhap, dane zawarte są w „Raporcie o programie jądrowym i rakietowym Północy”, przygotowanym przez specjalistów uniwersytetu.

© Sputnik. Iliya Pitalev Korea Północna zagroziła wojną o połączenie z Południem w odwecie na prowokacje USA

Oni sądzą, że obecnie KRLD trudno jest z istniejącym systemem obrony przeciwrakietowej zestrzelić pociski USA i Korei Południowej w przypadku ich ataku na północnokoreańskie bazy rakietowe.

Jak zaznacza agencja Yonhap, raport opublikowano w momencie, gdy siły zbrojne Korei Południowej zajmują się opracowaniem systemu prewencyjnego uderzenia przeciwko KRLD pod kryptonimem „Kill-Chain”, który będzie gotowy do 2022 roku.

Eksperci uniwersytetu twierdzą, że Korea Północna zbudowała sieć obrony przeciwrakietowej Pjongjangu i głównych baz wojskowych, biorąc pod uwagę doświadczenie wojny koreańskiej 1950-1953.

Obecnie według ich danych Korea Północna ma 179 rakiet „ziemia-powietrze” typu SA-2 o zasięgu 30 kilometrów i 38 rakiet SA-5 o promieniu rażenia 150 kilometrów. Także wspomina się o północnokoreańskich rakietach SA-3 o zasięgu 15 kilometrów.

Południowokoreańscy eksperci twierdzą, że rakiety te zostały opracowane i rozmieszczone w latach 50. i 60. zeszłego wieku, znacznie ustępują amerykańskim systemom „Patriot” — PAC-2. Obecnie Korea Północna próbuje modyfikować swoje pociski i rozwijać mobilne samobieżne wyrzutnie rakietowe.

„Na razie trudno jest stwierdzić, czy Korea Północna posiada środki samodzielnej ochrony przed uderzeniem pocisków Republiki Korei i Stanów Zjednoczonych” — cytuje agencja Yonhap słowa profesora uniwersytetu Gyeongsang Południowy Jang Chola Una.

Jak informowano wcześniej, Korea Południowa zakończyła opracowanie i od przyszłego roku rozpocznie produkcję nowych taktycznych rakiet „morze-ziemia” do zniszczenia kluczowych obiektów wojskowych KRLD. Umacnia się, że głowica każdego z tych pocisków jest zdolna do rażenia pojazdów opancerzonych i zniszczenia wszystkiego na powierzchni równej wielkości dwóch boisk piłkarskich.

Korea Północna ze swej strony twierdzi, że sama jest gotowa do wyprzedzającego uderzenia na okręty wojskowe i amerykańskie bazy w Korei Południowej i Japonii w przypadku „prowokacji” i zagrożenia dla suwerenności państwa północnokoreańskiego. Niedawne próby pocisków balistycznych w Korei Północnej pokazały, że mogą one dotrzeć do wybrzeży Japonii, a jak przekonuje Pjongjang, także głównego terytorium Stanów Zjednoczonych.