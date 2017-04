Talibowie zemścili się na USA za Afganistan

Islamscy radykaliści z ruchu „Taliban” dokonali masowego mordu w mieście Mazar-i Szarif na granicy Afganistanu i Tadżykistanu. Ofiarami ataku terrorystycznego padło co najmniej 140 żołnierzy wracających z piątkowej modlitwy. Mazar-i Szarif nie tylko był uważany za jedno z najbezpieczniejszych miast w Afganistanie, ale również znajduje się w północnej części kraju, zamieszkałej przez wrogich talibom Tadżyków i Uzbeków. Ekstremistom udał się zuchwały wypad z południa, w celu dokonania którego minęli siedem punktów kontrolnych.

Jak zabijają talibowie

© AFP 2017/ Wakil Kohsar Atak Talibów na bazę wojskową. Nie żyje co najmniej 140 afgańskich żołnierzy

Napad talibów na Mazar-i Szarif był skoordynowanym atakiem dziesięciu zamachowców samobójców, którzy podali się za bojowników afgańskiej armii. Dwóch islamistów użyło pasów szahida, a pozostali, którzy znaleźli się w koszarach, otworzyli ogień do żołnierzy, którzy byli bez broni. „Nie ma żadnych wątpliwości, że talibowie mieli «kretów» w tej bazie, w przeciwnym razie jak islamiści byli w stanie się do niej dostać?” — cytuje jednego ze świadków ataku, Muhammada Husajna, francuska gazeta La Depeche. Tę opinię podziela również kolega Husajna — Nurullah: „Ochrona nie wpuszcza nas do bazy całymi godzinami, jeśli nie mamy ze sobą papierów. A ci mieli i broń, i materiały wybuchowe. Nie ma najmniejszej wątpliwości — ktoś im pomógł”.

Odpowiedzialność za straty afgańskie władze poniosły na najwyższym poziomie. Po wiadomości o ataku, który stał się najbardziej śmiercionośnym w ciągu ostatnich lat, minister obrony kraju Abdullah Habibi podał się do dymisji. Za jego przykładem poszedł również szef sztabu Wojsk Lądowych Qadam Shah Shahim.

Afganistan czeka na pomoc od USA

© Fotolia/ Vladimirfloyd Afganistan prosi Rosję o pomoc w uzbrojeniu i wyszkoleniu armii

Atak talibów na Mazar-i Szarif miał miejsce kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone użyły w Afganistanie „matkę wszystkich bomb”, aby zniszczyć podziemne tunele, które wykorzystywało ugrupowanie PI. W planach USA jest także kontynuacja wojny z konkurentami PI — talibami, których zniszczenie doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert McMaster uważa za absolutnie konieczne.

Natychmiast po atakach terrorystycznych w Afganistanie niespodziewanie przybył sekretarz obrony USA James Mattis — wizyta nie została ogłoszona z wyprzedzeniem. Okazało się, że Stany Zjednoczone zamierzają zwiększyć swoją obecność w Afganistanie, wysyłając do kraju nową grupę doradców wojskowych. Waszyngton daje do zrozumienia, że nie jest zadowolony z jakości przygotowania afgańskich wojskowych, którzy w ostatnich miesiącach ustąpili część terytorium talibom. W dodatku straty w ludziach: w 2016 roku w starciach z talibami zginęło 6700 afgańskich żołnierzy i policjantów — są najwyższe od długiego czasu.

© AP Photo/ Khalid Mohammed Amerykańska superbomba zabiła ponad 90 dżihadystów w Afganistanie

Wraz z posuwaniem się talibów ani Kabulowi, ani Waszyngtonowi nie udaje się poradzić sobie, ponieważ grupa nadal otrzymuje pomoc z terytorium tak zwanej „strefy plemion” w Pakistanie. W tym regionie, który do początku syryjskiej wojny CIA uważała za najbardziej niebezpieczny na świecie, nadal ukrywają się nie tylko afgańscy ekstremiści, ale także przywódcy „głowy” Al-Kaidy, kierowanej przez Ajmana az-Zawahiri. Prezydenci Bush i Obama wywierali presję na Pakistan, aby zatrzymać finansowanie talibów, jednak nie byli w stanie osiągnąć wyraźnego wyniku.

Nowy atak terrorystyczny talibów wyklucza możliwość rozmów pokojowych z nimi na długi czas. Po ataku na Mazar-i Szarif były prezydent Afganistanu Hamid Karzaj, który dawniej nazywał ekstremistów swoimi „wściekłymi braćmi”, powiedział, że talibowie nie są już jego braćmi.

Takie zaostrzenie wyklucza możliwość wykorzystania talibskiej karty przeciwko PI, w konfrontację z którym weszli ci afgańscy ekstremiści. USA na razie nie udaje się wykorzystać jednych islamistów przeciwko drugim.