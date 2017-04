Kolejna próba jądrowa KRLD. The show must go on

Świat spodziewa się kolejnych prób jądrowych lub rakietowych, które w Korei Północnej lubią wiązać z konkretnymi datami. I jeśli 15 kwietnia (w 105. rocznicę urodzin Kim Ir Sena) w KRLD świętowano „ostrzałem" (nota bene nieudanym), to tym razem w ruch powinny pójść podziemne wybuchy.

Pierwsza sugestia dotycząca przygotowań już szóstej z kolei próby padła ze strony Korei Północnej jeszcze w połowie marca, kiedy posłowie KRLD w szeregu krajów zorganizowali konferencje prasowe poświęcone „niesprawiedliwości nałożonych na ich kraj ograniczeń w roziwjaniu własnych zasobów jądrowych w warunkach ciągłych pogróżek ze strony USA i innych wogich sił".

Potem w prasie pojawiły się doniesienia o wzmożonej aktywności na poligonie jądrowym Pungeri, na co północnokoreańscy oficjele odpowiedzieli, że „KRLD jest gotowa do wypełnienia rozkazu swojego lidera w dowolnym momencie".

Warto podkreślić, że KRLD już nie raz nie spełniała „oczekiwań" obserwatorów i bez względu na wszelkie prognozy i informacje wywiadowcze przeprowadzała próby w najbardzej nieoczekiwanych i niesprzyjających momentach. Poza tym obecnie północnokoreańscy wojskowi muszą brać pod uwagę fakt, że USA nie przepuszczą możliwości przeprowadzenia pokazowego „udzerzenia odwetowego" w ich jądrowa infrastrukturę. Dlatego KRLD może jeszcze długo czekać na odpowiedni moment, kiedy możliwa będzie adekwatna odpowiedź na amerykańskie działania, bez wzniecania przy tym zakrojonego na szeroką skalę konfliktu.

© Sputnik. Ilia Pitaliev Waszyngton chce zmiażdzyć KRLD

Nawet jeśli Kim Dzong Un zdecyduje się poczekać, dopóki amerykański lotniskowiec Carl Vinson zakończy wspólne ćwiczenia z Jaonią i opuści koreańśkie wybrzeże, USA i tak zachowają dla siebie możliwość przeprowadzenia ograniczonej, ale całkowicie poważnej operacji przeciwko KRLD, co z kolei może skłonić dowództwo wojskowe Korei Północnej do gwałtownych działań odwetowych.

Jedyne, co można powiedzieć na pewno to to, że Korea Północna nie ma zamiaru rezygnować z przeprowadzania prób jądrowych bez jakichkolwiek ustępstw z drugiej strony. Dlatego widmo nowej wojny będzie nadal wisieć nad Półwyspem Koreańskim.