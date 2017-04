Węgry nie boją się Rosji

© AP Photo/ David Vincent Le Pen chce zawrzeć przymierze z Polską i Węgrami

„Współpracujemy z Rosją na różnych polach. Nie postrzegamy tego kraju jako zagrożenia dla Węgier" — powiedział mnister.

Musimy rozmawiać w racjonalny sposób. Kiedy tylko zaczynam mówić o relacjach z Rosją, dyskusja staje się natychmiast pełna emocji, co jest całkowicie zrozumiałe w przypadku niektórych państw i zwłaszcza niektórych osób. Ale ponieważ jestem Węgrem, patrzę na to z węgierskiego punktu widzenia.

Uważam, że nasze stosunki z Rosją muszą być pragmatyczne. Dlaczego? Ponieważ Rosja jest jednym z naszych najważniejszych partnerów handlowych — wyjaśnił Szijjártó.

Dodał także, że „Rosja wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w Europie Środkowej, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie".

„To jest fakt — 85% naszego gazu pochodzi z importu z Rosji. Te czynniki sprawiają, że nie możemy nie prowadzić dialogu z Rosją — podał przykład szef węgierskiej dyplomacji.

My nie postrzegamy Rosji jako zagrożenia dla Węgier. Kropka. Nie podważam w niczym polskiego punktu widzenia, tego, że Polacy widzą Rosję jako zagrożenie. Nie oceniam tego. Szanuję to stanowisko. Państwa bałtyckie też postrzegają Rosję jako zagrożenie. Co robię? Szanuję ich stanowisko — oświadczył Szijjártó.

Ministra poproszono również o ocenę prezydenta Rosji Władimira Putina.

„To nie jest moje zadanie. To zadanie rosyjskich wyborców. Tak długo, jak rosyjscy wyborcy go wybierają, tak długo, jak jest prezydentem Rosji, musimy z nim pracować. Nie ma znaczenia, co o nim myślimy, czy go lubimy czy nie" — podsumował polityk.