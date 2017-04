Klincewicz: „Wielka Brytania zostanie starta z powierzchni ziemi"

© Sputnik. Alex McNaughton Wielka Brytania w ciągu sześciu lat przekazała KRLD ponad 4 miliony funtów

W poniedziałek Fallon w wywiadzie dla BBC Four powiedział, że brytyjska premier Theresa May jest gotowa do użycia pocisków balistycznych w „najbardziej ekstremalnych warunkach”. Przy tym dopuścił możliwość uderzenia prewencyjnego.

W najlepszym wypadku to oświadczenie należy rozpatrywać jako element wojny psychologicznej — napisał senator na swojej stronie na Facebooku.

Klincewicz podkreślił, że jeśli Wielka Brytania jest gotowa do ataku na jądrowe mocarstwo, to sama, „posiadając nie największe terytorium”, zostanie „dosłownie starta z powierzchni ziemi uderzeniem odwetowym”.

© AFP 2017/ Chris J Ratcliffe Londyn potwierdził swoje prawo do nuklearnego ataku prewencyjnego

A jeśli uderzenie zostanie zadane w kraj niejądrowy, będzie to przypominać amerykańskie bombardowanie atomowe japońskich miast Hiroszimy i Nagasaki.

Broń atomowa Wielkiej Brytanii składa się z czterech atomowych okrętów podwodnych typu „Vanguard”, które bazują w Szkocji. Każdy okręt podwodny przenosi do 16 pocisków balistycznych „Trident”.