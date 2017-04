Do portu w Korei Południowej zawinął amerykański okręt z Tomahawkami

© AP Photo/ Lt. Rebecca Rebarich USA wysłały w kierunku KRLD okręt podwodny z 154 tomahawkami

Jak poinformowano, okręt powinien dołączyć do grupy szturmowej lotniskowca „Carl Vinson”, który odbywa wspólne ćwiczenia z okrętami Morskich Sił Samoobrony Japonii, wypływając na północ w stronę Półwyspu Koreańskiego. Powinien dotrzeć do obszaru przyłączenia do końca tygodnia.

O zmierzaniu na wody Półwyspu Koreańskiego atomowego okrętu podwodnego z pociskami manewrującymi na pokładzie już 12 kwietnia rosyjskie media poinformowało źródło w strukturach siłowych.

Obecnie Marynarka Wojenna USA dysponuje czterema atomowymi krążownikami podwodnymi z pociskami manewrującymi na pokładzie, przebudowanymi z pierwszych okrętów serii strategicznych okrętów rakietowych typu „Ohio”. Obejmują one główny okręt rakietowy „Ohio” (SSGN-726), „Michigan” (SSGN-727), „Floryda” (SSGN-728) i „Georgia” (SSGN-729).