Szef MSZ Japonii chce zdobyć poparcie Rosji na posiedzeniu RB ONZ

„W uzupełnieniu do Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, we współpracy z Chinami i Rosją, które mają duży wpływ na Koreę Północną, chcemy wezwać KRLD do powstrzymania się od prowokacji i do ścisłego przestrzegania poprzednich rezolucji ONZ” — cytuje słowa ministra stacja telewizyjna NHK.

Według Kishidy we wtorek Japonię odwiedzi specjalny przedstawiciel rządu chińskiego ds. Korei Północnej Wu Dawei. Spotka się on z dyrektorem Departamentu Azji i Oceanii Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii Kenji Kanasugi, który reprezentuje Tokio w sześciostronnych rozmowach na temat programu jądrowego Korei Północnej.