Dziennikarka RT zbiła z pantałyku szefową unijnej dyplomacji

Na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem dziennikarka RT przypomniała Mogherini o wpisie, w którym nazwała kandydata na urząd prezydenta Francji Emmanuela Macrona „nadzieję i przyszłością naszego pokolenia".

Korespondentka RT zauważyła, że wielu francuskich wyborców - „nie mniej niż zwolenników Macrona" - wiąże „nadzieje i przyszłość" z Marine Le Pen, i poprosiła dyplomatkę o wytłumaczenie się ze swoich słów.

Voir les drapeaux de la #France et de l'#UE saluer le résultat de @emmanuelmacron, c'est l'espoir et le futur de notre génération — Federica Mogherini (@FedericaMog) 23 kwietnia 2017

„Moje pytanie jest następujące: czy gdyby to Rosja nazwała jednego z kandydatów nadzieją pokolenia, to czy nie oskarżono by jej o ingerencję we francuskie wybory?" - zapytała dziennikarka, na co Mogherini z uśmiechem na ustach wskazała palcem w stronę Ławrowa: „Siergiej, może Pan zechce odpowiedzieć na to pytanie?".

„Po tym nastąpiła niespójna miejscami odpowiedź: Mogherini upierała się, że znajdujące się w jej wpisie słowa o „nadziei i przyszłości" obudził w niej obraz flag Francji i Unii Europejskiej w rękach zwolenników Macrona, a nie sam polityk" - czytamy w artykule.