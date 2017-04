Słoik ogórków dla Władimira Putina

Prezydent podczas podróży do Stowarzyszenia Naukowo-Produkcyjnego „Saturn” w Rybińsku spotkał się z biznesmenami z obwodu jarosławskiego. Oleg Żarow powiedział, że do jego zespołu historyczno-kulturalnego przyjeżdżają zagraniczni dziennikarze, co jest dobrą reklamą i dla Rosji, i dla samego obwodu. Jak dodał, również ambasadorzy obcych państw często goszczą u niego, głównie z Francji i USA.

— Może przeniesiemy ich do Pana? – zażartował Putin.

Żarow opowiedział też prezydentowi o sposobach kiszenia ogórków w dołach i podarował mu jeden ze swoich słoików. – Do ogórków coś będzie? – zapytał prezydent żartobliwie.

Ponadto Putin spotkał się z prezesem stoczni „Wympel”, z którym omówił ewentualne przejęcie przedsiębiorstwa przez koncern Kałasznikowa i projekt uruchomienia rejsów wodolotów między Soczi a Jałtą.