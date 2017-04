Lwowskie śmieci wylądowały w strefie Czarnobylskiej

© AFP 2017/ Issouf Sanogo Lwów tonie w śmieciach

„24 kwietnia w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w pobliżu wysiedlonych wsi Bober i Korolewka niezidentyfikowane ciężarówki wyrzuciły śmieci ze Lwowa” – podano w komunikacie. Podczas oględzin strefy Czarnobylskiej policja znalazła dziesiątki takich dzikich wysypisk oraz skonfiskowała dokumenty kierowcom śmieciarek, potwierdzając w ten sposób pochodzenia odpadów.

Obecnie policja poszukuje osób zaangażowanych w nielegalny wywóz.

Władze Lwowa od roku nie potrafią rozwiązać problemu odpadów komunalnych. Propozycje utylizacji w innych regionach Ukrainy lub wywóz w celu przetworzenia do polskich miast na razie nie zostały zrealizowane. Z inicjatywą organizowania w strefie Czarnobylskiej wysypiska śmieci wystąpił mer Lwowa Andrij Sadowy. Kijowskie władze oświadczyły, że analizują takie rozwiązanie również w przypadku ukraińskiej stolicy.

© REUTERS/ Gleb Garanich Czarnobylska Strefa Wykluczenia nowym wysypiskiem dla Kijowa?

We wsi Grzybowice Wielkie od połowy ubiegłego wieku regularnie składowano odpady komunalne ze Lwowa. W rezultacie powstało tam największe wysypisko śmieci na Ukrainie: 60-metrowa hałda śmieci zajęła powierzchnię 26 hektarów. W nocy z 29 na 30 maja 2016 roku na wysypisku doszło do pożaru, w którym zginęło 3 strażaków i pracownik służby komunalnej. Ogień udało się ugasić dopiero 10 czerwca. Objął on powierzchnię około 100 tys. metrów sześciennych.

Sadowy zwrócił się wówczas do władz kraju o ogłoszenie Lwowa i przylegających do niego miejscowości Malechów i Grzybowice strefą katastrofy ekologicznej, ale prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zarzucił burmistrzowi, że próbuje upolitycznić sytuacją.

© Sputnik. Paweł Pałamarczuk Cuchnąca niespodzianka ze Lwowa wędruje po całej Ukrainie

Później śmieciarki z lwowskimi odpadami podróżowały po całej Ukrainie. Władze obwodu lwowskiego odmówiły przyjęcia odpadów komunalnych z miasta i wydzielenia działki pod nowe wysypisko.

Administracja Lwowa w ubiegłym tygodniu poinformowała, że udało się jej rozwiązać problem odpadów. Chodzi o memorandum podpisane między szefami władz lokalnych regionu ws. wywozu odpadów na wysypiska 20 miast w obwodzie przez okres dwóch lat. Łączny koszt finansowania tego projektu powinien wynieść 200 mln hrywien (około 7,4 mln dol.).