USA przygotowują się do próby pocisku balistycznego Minuteman III

Rzecznik Dowództwa Globalnych Uderzeń Sił Powietrznych USA oświadczył, że testy planowano za rok, a ich przeprowadzenie nie jest związane z sytuacją na Półwyspie Koreańskim.

© AP Photo/ Lee Jin-man Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny

„Ten wystrzał Minuteman III jest niezbędny do sprawdzenia stanu naszych narodowych sił jądrowych, a także do demonstracji naszych możliwości nuklearnych” — powiedział pułkownik John Moss, który wyda komendę wystrzału rakiety.

Wcześniej informowano, że Minuteman III jest jedynym międzykontynentalnym pociskiem balistycznym naziemnego bazowania w Stanach Zjednoczonych. Jest w służbie armii Stanów Zjednoczonych od 1970 roku. Pod koniec 1978 roku przerwano produkcję.

Minuteman III jest w stanie razić cele w promieniu 12 tysięcy kilometrów. W sumie kraj posiada 450 rakiet tej klasy. Są one zlokalizowane w bazach w stanach Wyoming, Północna Dakota i Montana. Pozostaną one w służbie co najmniej do 2020 roku.

Napięcie wokół Półwyspu Koreańskiego wzrosło w ostatnich miesiącach w związku z szeregiem północnokoreańskich testów rakietowych i plotek na temat możliwej nowej próby nuklearnej. Waszyngton oświadczył, że nie wyklucza wojskowego działania przeciwko Korei Północnej, ale przy tym ma zamiar skupić się na ekonomicznej presji na Pjongjang poprzez sankcje.