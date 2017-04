Erdogan do UE: Potrzebujecie takiego państwa jak Turcja

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Putin i Erdogan omówią dostawy wyrzutni S-400 do Turcji

— Jeśli oni działają nieuczciwie, to my jesteśmy zmuszeni do szukania wyjścia. Dlaczego mamy jeszcze czekać? Mowa jest o 54 latach. Wielka Brytania zapytała swój naród o zdanie i jej obywatele zagłosowali za Brexitem . Zmierzają do nowej przyszłości, to samo zrobiła Norwegia… (Takie same rozwiązania —red.) można zastosować również w Turcji — powiedział Erdogan.

Dodał także, że jest gotów zarządzić referendum ws. wstąpienia kraju do Unii Europejskiej.

— Jeden czy dwa kraje nie mogą utrzymywać przy życiu Unii Europejskiej. Potrzebujecie takiego państwa jak Turcja — innego kraju, symbolizującego inną wiarę, uczyniłoby to was bardzo silnymi. Jednak państwa członkowskie Unii Europejskiej najwyraźniej tego nie rozumieją. Bardzo trudno jest im przyjąć kraj muzułmański, jakim jest Turcja — dodał Erdogan.

© REUTERS/ Umit Bektas Turcja potwierdziła naloty na pozycje Kurdów w Syrii i Iraku

Oprócz tego prezydent Turcji skrytykował rezolucję ws. Turcji, którą Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło we wtorek większością głosów, nazywając ją „całkowicie polityczną". Erdogan dodał także, że Turcja nie uznaje tej rezolucji.

We wtorek Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opowiedziało się za przywróceniem procesu monitoringu Turcji przez Radę Europy, w związku z głębokim zaniepokojeniem sytuacją z poszanowaniem praw człowieka, demokracji i przestrzeganiem prawa.

Porozumienie o stowarzyszeniu między UE (wówczas Europejską Wspólnotą Gospodarczą) i Turcją zostało podpisane w 1963 roku. Ankara złożyła wniosek o członkostwo w UE w 1987 roku.

Negocjajcje ws. wstąpienia Turcji do UE rozpoczęły się dopiero w 2005 roku, niejednokrotnie utrudniały je rozbieżności, prowadzące w rezultacie do ich zawieszenia.

Obecnie otwartych jest 16 z 35 rozdziałów negocjacyjnego dossier. W marcu 2016 roku liderzy państw członkowskich UE zgodzili się wznowić negocjacje w zamian za zgodę Turcji na pomoc przy ograniczeniu napływu migrantów do UE.