U wybrzeży Krymu znaleziono parowiec, którym naziści wywozili skarby

© Sputnik. Sergey Malgavko Krym przekształci się w rosyjskie Monako

Radzieccy autorzy kończyli jego historię wysadzeniem w powietrze w Nikołajewie 14 sierpnia 1941 roku albo pisali, że „...podźwignięty po zwycięstwie „Charków" poszedł na złom". Prawda jest taka, że parowiec, którym, według niektórych informacji, wywożono zagrabione przez hitlerowców skarby, zatonął w 1943 roku niedaleko Eupatorii.

A dziś dowiedziano się, że parowiec mogli znaleźć płetwonurkowie. Jak poinformował telewizję NTV kierownik ekspedycji Roman Dunajew, parowiec został znaleziony między Sewastopolem i przylądkiem Tarchankut w czasie poszukiwań łodzi podwodnej D-4. Kwestia podźwignięcia okrętu zostanie rozwiązana po kolejnej ekspedycji zaplanowanej na maj.

Пароход с награбленными нацистами сокровищами нашли у берегов Крыма https://t.co/VrlAAHZTDs pic.twitter.com/OUP11qZATb — НТВ (@ntvru) 26 kwietnia 2017

Parowiec „Charków", skonstruowany w Niemczech już w 1914 roku i eksploatowany przez Brytyjczyków i Hiszpanów, został kupiony przez Związek Radziecki w 1931 roku. „Charków" stał się największym okrętem wykorzystywanym na trasach wodnych na Morzu Czarnym w okresie przedwojennym.

W czasie odwrotu w 1941 roku parowiec trzeba było uszkodzić i ewakuować w Nikołajewie. Hitlerowcy go naprawili, nadali mu nazwę Boy Feddersen i zaczęli wykorzystywać do przewozów wojskowych z portów Rumunii do Sewastopola. Parowiec zatonął w sierpniu 1943 roku w wyniku ataku radzieckich samolotów i łodzi podwodnej. Okręt osiadł na głębokości ok. 90 metrów.