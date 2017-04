Ekspert o groźbie ataku USA na Rosję: Moskwa „osaczyła” amerykańskich wojskowych

„Został wysłany wyraźny sygnał kierownictwu USA” — tak w rozmowie z dziennikarzami pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Rady Federacji ds. Obrony i Bezpieczeństwa Franc Klincewicz skomentował oświadczenie pierwszego zastępcy szefa Głównego Sztabu Operacyjnego Sił Zbrojnych Rosji generała Wiktora Poznichira na temat rozmieszczenia systemu obrony przeciwrakietowej USA w Europie.

Wcześniej na briefingu Poznichir powiedział, że amerykańskie bazy obrony rakietowej w Europie i okręty przeciwrakietowe w pobliżu terytorium Rosji „tworzą potężny ukryty komponent” dla ewentualnego ataku rakietowo-jądrowego. Generał zaznaczył, że rozmieszczenie amerykańskiego systemu antyrakietowego narusza parytet broni strategicznych i komplikuje dialog na temat rozbrojenia nuklearnego.

To stwierdzenie, zdaniem Klincewicza, „wysłało jasny sygnał do kierownictwa Stanów Zjednoczonych, że jakikolwiek rozwój wydarzeń nie będzie dla nas zaskoczeniem”. „Niech wiedzą, że my wiemy” — powiedział.

Starszy pracownik naukowy Centrum Badań Europejskich IMEMO RAN Władimir Olenczenko uważa, że ​​sygnał został wysłany Amerykanom „właściwie i w odpowiednim czasie”. Według niego jest to spowodowane między innymi alarmującym wzrostem agresywnej retoryki amerykańskich wojskowych, a także niektórych sojuszników USA w NATO.

„Jest to częściowo związane, być może, z osobliwościami kształtowania bloku wojennego «zespołu Trumpa». Chodzi o to, że ten blok jest stworzony z emerytowanych wojskowych, jakby powiedzieć, «drugiego eszelonu». I teraz, kiedy otrzymali dostęp do procesu decyzyjnego, mają pewnie «zawrót głowy» od uświadomienia sobie własnych możliwości. I dobrze, oczywiście, że ich «osaczyliśmy»: oni nie powinni myśleć, że będziemy znosić wszystko, cokolwiek by nie zrobili” — powiedział Władimir Olenczenko na antenie radia Sputnik.

Wyraził nadzieję, że konstruktywny dialog między wojskowymi Rosji i USA w końcu zostanie wznowiony.

„Z rosyjskiej strony napływa bardzo dużo propozycji odnośnie rozpoczęcia dialogu. I nie tylko w sferze militarnej, ale ogólnie w rosyjsko-amerykańskich stosunkach, aby wyprowadzić je ze stanu degradacji, w którym się znajdują. A blok wojskowy to tylko część problemów” — zaznaczył Władimir Olenczenko.