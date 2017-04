W USA przetestowano międzykontynentalny pocisk balistyczny

Pocisk wystrzelono nocą z bazy lotniczej Vanderberg w Kaliforni.

W komunikacie prasowym zaznaczono, że „głowica rakiety z powodzeniem doleciała do poligonu na atolu Kwajalein (w archipelagu Wysp Marshalla), w odległości ok. 4,2 tysiąca mil od miejsca startu".

Wcześniej rzecznik Dowództwa Globalnych Uderzeń Sił Powietrznych USA oświadczył, że testy planowano już rok temu, a ich przeprowadzenie nie jest związane z sytuacją na Półwyspie Koreańskim.

Minuteman III to jedyna międzykontynentalna rakieta balistyczna bazowania naziemnego, wchodząca w skład uzbrojenia USA. Jest w stanie razić cele w promieniu 12 tysięcy kilometrów. W sumie kraj posiada 450 rakiet tej klasy. Są one zlokalizowane w bazach w stanach Wyoming, Północna Dakota i Montana. Pozostaną one w służbie co najmniej do 2020 roku.