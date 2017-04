Energetyczne załamanie, które może doprowadzić do katastrofy. W ten sposób zareagowali ukraińscy specjaliści organizacji „Energoatom” na decyzję kijowskiego rządu w sprawie przełączenia elektrowni jądrowych w tryb tygodniowego manewrowania. W ten sposób ukraińskie władze liczą na zmniejszenie strat ciepła.

Mimo ostrzeżeń fizyków nuklearnych w lutym i marcu w największej elektrowni jądrowej w Europie — Zaporoskiej zostały zatrzymane dwa bloki energetyczne. Ale to nie jest najgorsze, ostrzegają eksperci. O wiele bardziej niebezpieczne dla bezpieczeństwa kraju jest oświadczenie służby prasowej Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej o tym, że na stacji odbędą się eksperymenty z zespołami paliwowymi amerykańsko-japońskiej firmy Westinghouse. Nawet pomimo tego, że 29 marca kierownictwo korporacji ogłosiło upadłość.

W kwietniu w celu naprawy i testowania amerykańskich zespołów został odłączony trzeci blok elektrowni. Energetycy od dawna ostrzegają, że to paliwo nie jest kompatybilne z reaktorami radzieckiego typu, a eksperymenty z podkręcaniem mocą mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków, w tym do katastrofy podobnej do tej z Czarnobyla.

Ale argumenty ekspertów zostały zignorowane przez ukraińskie władze. Jak również smutne doświadczenie próby przejścia na paliwo firmy Westinghouse w Czechach. Elektrownia jądrowa „Temelin” zbudowana za czasów ZSRR stała się poligonem doświadczalnym dla stworzenia alternatywy dla rosyjskiego paliwa dla reaktorów typu WWER-1000. Po kilku latach eksploatacji ujawniono deformację elementów paliwowych, ponieważ w reaktorach tego typu tryb pracy różni się od trybów pracy amerykańskich. Wtedy kierownictwo Czech przed terminem rozwiązało umowę z Westinghouse, wyładowano paliwo do pełnego wypalenia się, a oba reaktory zostały załadowane ponownie rosyjskim paliwem.