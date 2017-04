Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Jak wyjaśniają naukowcy, w lodowcach w zamarzniętym stanie utrzymane są gazy, które trafiają do atmosfery podczas topnienia lodu.

© Sputnik. Igor Ageyenko Naukowcy odkryli związek między globalnym ociepleniem i pożarami na Syberii

„Coroczna emisja metanu w regionie arktycznym jest co najmniej porównywalna z emisją tego gazu ze wszystkich oceanów. Zakłada się, że przy zachowaniu obecnego tempa topnienia podwodnych zmarzlin, którym towarzyszy zmasowana emisja metanu do atmosfery, może dojść do jeszcze potężniejszej emisji. A to mogłoby doprowadzić do trudnych do przewidzenia skutków klimatycznych, nie wykluczone są scenariusze klimatycznej katastrofy” – powiedział pracownik naukowy laboratorium badań arktycznych Pacyficznego Instytutu Oceanologicznego im. W. I. Iliczowa DWO Rosyjskiej Akademii Nauk Oleg Dudariow.

Do zbadania tego zjawiska, a także w celu zbadania zapasów surowca węglowodorowego koniecznego do produkcji paliwa, DWO Rosyjskiej Akademii Nauk planuje organizację trzech ekspedycji na Szelf Wschodniosyberyjski.