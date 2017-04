Dlaczego Maria Szarapowa nie wyszła za mąż?

Maria Szarapowa jest uważana za jedną z najbardziej pożądanych kobiet nie tylko w Rosji, ale także za granicą. Jest inteligentna, piękna, utalentowana i bogata. Niedawno sportsmenka obchodziła 30 urodziny tylko z rodziną i przyjaciółmi.

„Do klubu trzydziestolatków — tutaj!” — napisała tenisistka w jednym ze swoich postów na Instagramie kilka dni przed urodzinami.

© AP Photo/ Aaron Favila Tenisistka Maria Szarapowa zdyskwalifikowana na dwa lata

Przez długie lata Szarapowa cały czas poświęcała karierze. I dopiero podczas przymusowej przerwy z powodu dyskwalifikacji na 15 miesięcy Maria znalazła czas na życie osobiste i działalności poza sportem.

— W czasie dyskwalifikacji dosłownie zabalowałam. Z przyjemnością chodziłam na randki z różnymi ludźmi z różnych kultur i różnych zawodów. Ale na razie nie znalazłam tego jedynego. Mężczyźni niestety się mnie boją. A mój mężczyzna musi być człowiekiem z własną opinią i własnymi zainteresowaniami, być pewny siebie, być indywidualistą” — powiedziała Maria w wywiadzie dla Womanhit.

Sportsmenka przyznała również, że zawieszenie w turniejach tenisowych pomogło jej zrozumieć wiele rzeczy. A przede wszystkim to, że może poradzić sobie z wszelkimi kłopotami i żyć bez sportu.

— Zdałam sobie sprawę, że i bez tenisa można żyć. I wszystko będzie w porządku. Początkowo ta myśl oczywiście jest bardzo przerażająca, ponieważ kiedy robisz coś przez długi czas, to bez wątpienia myślisz: „Jak mogę żyć bez tego? Co się ze mną stanie?” Ale życie toczy się dalej. I tylko od nas samych zależy, jak będziemy je prowadzić. My sami tworzymy sobie możliwości — powiedziała Szarapowa.