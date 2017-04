© Sputnik. Falin Energetyka atomowa Ukrainy o krok od katastrofy

Wirus przybył do Europy wraz z falą uchodźców z państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W Europie, gdzie od pewnego czasu panuje negatywne nastawienie wobec szczepionek przeciwko odrze i polio (choroba Heinego-Medina), ludność okazała się nieprzygotowana na to spotkanie.

W Belgii odnotowano przypadki z ciężkimi powikłaniami – porażeniem mózgu i zapaleniem mózgu. Epidemią ogarnięte są cztery prowincje. O ile siedem lat temu w całym państwie było tylko 40 przypadków choroby, to od początku tego roku jest ich już około 300. Przy czym 40 chorych to lekarze, którzy mieli kontat z pacjentami.

„Aby uniknąć epidemii poziom szczepień w państwie powienien być nie mniejszy niż 95%. Pierwsze szczepienie robi się między 12 a 14 miesiącem życia, to nie jest problem. Powtórne szczepienie powinno być zrobione w wieku 11-12 lat, a to robi już tylko 75%. Albo o nim zapominają, albo rezygnują z niego. To jest zadaniem lekarzy, pediatrów i szkół, aby przypominać o konieczności szczepienia” – wyjaśnia pediatra Katja Silberberg.

W Belgii tej szczepionki nie chce zrobić około 14 % mieszkańców, we Włoszech i Rumunii około 20%, we Francji ponad 40 % mieszkańców.

© Sputnik. Stringer Amerykanie nie są gotowi do walki za Ukrainę

Niski poziom szczepień mógł stać się przyczyną nowego wybuchu tej choroby, uważa Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób.

Do tego, jak w 1980 roku wynaleziono szczepionkę, na odrę umierało do 2,6 miliona osób rocznie. W 2015 roku, dla porównania, umarło 134 200 osób, głownie dzieci poniżej 5 roku życia.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Rumunii. Tam w zeszłym tygodniu zmarło 3-miesięczne dziecko, a w ciągu półtora roku zarejestrowano 22 zmarłych na skutek odry.

Epidemia ogarnęła 14 państw, m.in. Austrię, Bułgarię, Czechy, Węgry, Francję, Niemcy, Szwecję, Włochy, Portugalię, Islandię, Hiszpanię i Szwajcarię.

Specjaliści WHO uprzedzają, że w Europie liczba chorych będzie wzrastać, kulminacja epidemii wciąż jeszcze przed nami, podsumowuje portal Vesti.ru.