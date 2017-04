W Donbasie rozpoczęły się przygotowania do wymiany jeńców

„W tej chwili oferujemy wymianę 42 osób (jeńców wojskowych — red.)” — powiedziała rzeczniczka praw obywatelskich DRL.

Daria Morozowa wyraziła nadzieję, że wymiana jeńców według formuły „wszystkich na wszystkich” rozpocznie się 15 maja.

Grupa krewnych jeńców stronników DRL udała się dzisiaj na terytorium Ukrainy, aby rozpocząć proces weryfikacji. Grupa składa się z czterech kobiet.

Zgodnie ze wstępną umową bezpieczeństwo uczestników podczas całego procesu zapewnią ​​pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przedstawiciele SMM OBWE i biura rzeczniczki praw obywatelskich Ukrainy Waleriji Lutkowskiej.

„Jadę głównie dlatego, aby mój mąż jak najszybciej wrócił do domu. W DRL on ochraniał jeden z budynków rządowych. Przy przekraczaniu linii demarkacyjnej został zatrzymany przez ukraińskich zwierzchników resortu siłowego. W domu czekają na niego dwaj synowie i jestem bardziej niż pewna, że on również chce wrócić. Myślę, że wiele osób chce wrócić, a my odwiedzimy ukraińskie więzienia, aby to potwierdzić” — powiedziała dziennikarzom żona jeńca Oksana Katrusza.

Spotkanie przedstawicieli Ukrainy z krewnymi jeńców wojennych zostało zorganizowane w punkcie kontrolnym „Marinka” na linii granicznej między DRL a terytorium obwodu donieckiego kontrolowanego przez Kijów. Strona ukraińska spotkała się z grupą krewnych więźniów zwolenników DRL. W tej chwili grupa weryfikacyjna kieruje się w stronę Mariupola.