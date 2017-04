„Wielu z was mówiło, że powinniśmy wywierać presję na syryjski reżim, ale to nie tak. Powinniśmy naciskać na Rosję, ponieważ to właśnie Rosja cały czas kryje syryjski reżim" — oświadczyła Nikki Haley podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczącego sytuacji humanitarnej w Syrii.

Haley powiedziała, że Rosja chroni lidera kraju, który używa broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom, blokując rezolucje Rady Bezpieczeństwa. Przecież Asad, jej zdaniem, kontynuuje swoją politykę, wiedząc, że «Rosja będzie go kryć».

Teraz cała uwaga i nacisk powinny zostać skierowane w stronę Rosji, ponieważ właśnie Rosja, jeśli zechce może to wszystko zakończyć — powiedziała Haley.

Dodała jednocześnie, żeby „nie słuchać" jak przedstawiciele Rosji próbują odciągnąć uwagę, opowiadając o innych krajach i konfliktach.

„Będę cały czas naciskać na Radę Bezpieczeństwa, żeby w końcu zaczęła coś robić, działać, nawet jeśli Rosja będzie zgłaszać weto" — podkreśliła Haley.

Press Service of Bashar al-Assad Asad prosi ONZ o przysłanie delegacji,która przeprowadzi dochodzenie ws. ataku chemicznego

Pełniący obowiązki stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Piotr Iliczew odpowiedział Haley, oświadczając, że „ani od was, ani od zachodnich kolegów nie usłyszeliśmy ani jednego słowa, co dokładnie robicie, żeby polepszyć sytuację, jaki wpływ wywieracie na kontrolowaną przez was umiarkowaną czy nieumiarkowaną opozycję — podkreślił Iliczew.

„Rosja, Turcja i Iran wykonują swoją część pracy w zakresie przestrzegania zawieszenia broni, który jest najlepszym sposobem poprawy sytuacji humanitarnej w Syrii" — zakończył przedstawiciel Rosji.