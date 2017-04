USA chcą rozmawiać bezpośrednio z Koreą Północną

„Oczywiste, że to był ten sposób, w jaki chcielibyśmy to rozwiązać. Ale Korea powinna zdecydować, czy jest gotowa do rozmów z nami o prawidłowej agendzie, a prawidłowa agenda to nie tylko zatrzymanie na tym momencie, gdzie oni się teraz znajdują na kilka miesięcy i z późniejszym wznowieniem działań. To była agenda ostatnich 20 lat” – powiedział Tillerson w odpowiedzi na to, czy USA zamierzają prowadzić bezpośrednie rozmowy z Koreą Północną.

Nasz cel jest ten sam, co u Chin. Polega na tym, aby oczyścić Półwysep Koreański z broni jądrowej” – powiedział Tillerson.

Napięcie wokół Półwyspu Koreańskiego wzrosło szczególnie w ostatnich miesiącach w związku z szeregiem prób jądrowych Korei Północnej i pogłoskami o ewentualnej nowej próbie. USA oświadczyły, że nie wykluczają wariantu działań wojennych przeciwko Korei Północnej, ale zamierzają skoncentrować się na nacisku gospodarczym na Pjongjang za pomocą sankcji.