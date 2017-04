Rosja i ChRL zmuszają USA do odnowienia potencjału wojskowego

© AP Photo/ Andy Wong Media: Chiny prowadzą prace nad okrętem podwodnym nowego pokolenia

Według jego słów, to, w jaki sposób Rosja odnowiła swoją doktrynę nuklearną i to, w jaki sposób ChRL wzmocniła swoje siły zbrojne, a także działania obydwu krajów w różnych regionach świata, wszystko to stwarza zagrożenie dla sojuszników Stanów Zjednoczonych.

„My zwyczajnie nie możemy stać na uboczu i biernie się temu przyglądać. Jeśli (Rosja i Chiny — red.) pójdą jeszcze dalej i zaczną się modernizować w przyśpieszonym tempie, będzie to problemem nie tylko USA, ale też innych krajów. Wydaje nam się, że nie mamy po prostu innego wyjścia, jak tylko pójść w ich ślady" — powiedział Wood.

Amerykański dyplomata zauważył, że USA nie mają zamiaru „modernizować swoich wojsk tylko po to, żeby je modernizować". Choć, infrastruktura amerykańskiego potencjału nuklearnego nieco się przestarzała i w którymś momencie przyda się jej odnowa. Dlatego USA będą kontynuować prace w zakresie modernizacji swojego arsenału wojskowego.