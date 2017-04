Po co Czarnogóra ma wstępować do NATO?

© AFP 2017/ Robert Atanasovski Próba zamachu stanu w Macedonii

„Członkostwo stanowi ogromny impuls dla dalszego rozwoju państwa i jest wiatrem w żagle dla realizacji reform na drodze do Unii Europejskiej oraz punktem zwrotnym dla umocnienia stabilności naszego państwa, gospodarki i społeczeństwa” – powiedział Markowicz.

Według jego słów, stabilność zapewni sprzyjający klimat dla biznesu i przyspieszenie rozwoju ekonomicznego, stanie się gwarancją przyciągnięcia inwestycji zagranicznych.

Członkostwo w NATO wpływa również na międzynarodowe położenie polityczne Czarnogóry. Nasze państwo staje się sojusznikiem rozwiniętych państw świata i równoprawnym partnerem w podejmowaniu decyzji dotyczących nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa regionalnego i globalnego – powiedział Markowicz.

© AP Photo/ Risto Bozovic Propaganda rusofobii wróci do Czarnogóry bumerangiem

Zauważył, że dla małego panstwa, jakim jest Czarnogóra, bycie członkiem społeczności „największych światowych demokracji oraz najbardziej rozwiniętych gospodarek jest najlepszym sposobem na promocję własnych interesów w regionalnych i globalnych kwestiach oraz znacznie umocni zasoby naszych systemów obrony i bezpieczeństwa”.

Mniej więcej w tym samym czasie czarnogórska opozycja przeprowadziła akcję protestu przeciwko wstąpieniu do NATO domagając się przeprowadzenia referendum. Opozycjoniści, zebrani wokół ruchu Front Demokratyczny, oświadczyli, że zamierzają doprowadzić do nowych wyborów parlamentarnych, dojść do władzy i znieść obecne porozumienie o wstąpieniu do NATO.