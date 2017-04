Niebezpieczne posunięcia Donalda Trumpa

© AFP 2017/ Mandel Ngan Trump zakręca kurek. Pieniądze z USA już nie popłyną do Polski

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zezwolił ministrowi obrony Jamesowi Mattisowi na rozmieszczenie większych ilości wojsk w Syrii i Iraku, o czym szeroko informowały amerykańskie media. Decyzja została podjęta w celu zwiększenia efektywności operacji zbrojnej Stanów Zjednoczonych przeciwko terrorystom z ugrupowania "Państwo Islamskie".

Warto przypomnieć, że w ramach programu, zatwierdzonego jeszcze za czasów prezydenta Baracka Obamy, kontyngent wojsk amerykańskich w Iraku wynosił 5262 żołnierzy, a w Syrii — 503.

Szef sekcji bliskowschodniej Szkoły Orientalistyki Wyższej Szkoły Gospodarki Aleksiej Murawiow podkreślił, że decyzję podejmowano przy braku dokładnie wypracowanej linii politycznej Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie:

— Jeszcze niedawno słyszeliśmy, że Ameryka ma skupić się na swych problemach wewnętrznych i wycofać swoje wojska z regionu, obecnie jednak, biorąc pod uwagę fakt absolutnego zablokowania Trumpa w jego inicjatywach wewnątrzpolitycznych, postanowił on skierować uwagę na Bliski Wschód. Nie ma on żadnego dokładniejszego programu to jest bardzo niebezpieczne — powiedział Aleksiej Murawiow.

© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy Wielka Brytania pomoże USA w bombardowaniu Syrii

Skomentował on również oświadczenie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona o tym, że Londyn jest gotowy do udzielenia pomocy Stanom Zjednoczonym w atakach na Syrię:

— Boris Jonhson w swych oświadczenia całkowicie rezygnuje z jakiejkolwiek samodzielności w polityce Brytanii. Oczywiście, wywołuje to pewne obawy, biorąc pod uwagę niejasność strategii amerykańskiej w tym regionie — podkreślił ekspert.