Przepis na sukces według Władimira Putina

Podczas ceremonii wręczania nagród dla „Przodowników Pracy" na Kremlu, Władimir Putin podzielił się swoimi przemyśleniami na temat cech, które są gwarantem sukcesu.

— Widzimy, że nasi dzisiejsi laureaci to bardzo różni ludzie — pod względem zawodu, doświadczenia życiowego, drogi, którą przeszli w życiu. Ale jest coś, co ich wszystkich łączy — talent jest u każdego z nich, pracowitość, nastawienie na cel i miłość do ojczyzny. To wszystko razem prowadzi do sukcesu — powiedział rosyjski prezydent podczas ceremonii.