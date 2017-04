Syryjczycy jedzą coraz więcej ryb i mięsa rekina

W ciągu trzech ostatnich lat każdy Syryjczyk zaczął spożywać trzy razy więcej ryb. Obecnie jest to 5 kg rocznie. Co więcej, w nadmorskich miastach na rynkach sprzedawana jest niebywała ilość mięsa rekina, czego nie było wcześniej. Zdaniem ekologów z powodu nierozsądnego podejścia do zasobów morskich, populacja wielu morskich gatunków znacznie się zmniejszyła.

Ryby kościste

Mueyna Badran z syryjskiego Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody i Instytutu Morskiego przy uniwersytecie w rozmowie z agencją Sputnik powiedziała, że „według badań w syryjskie wody zamieszkuje 246 gatunków ryb kostnych. Wiadomo, że jest to niepełna lista, bo w sąsiednich krajach naliczono więcej gatunków. Syryjczycy najczęściej łowią sardynki, makrele, sargusa i tuńczyka”.

Rekiny

— Gromada ryb chrzęstnoszkieletowych (przede wszystkim rekiny i płaszczki – red.) obejmuje 1164 gatunki. W Syrii w 2010 roku zarejestrowano 41 gatunków, później znaleziono kolejne 10, ale na razie nie wpisano ich na oficjalną listę – powiedziała Badran.

© Zdjęcie: Fedaa Shahin W Syrii gwałtownie wzrosło spożycie mięsa rekina

Jak dodała: „Ryby te są szczególnie podatne na zagrożenie wyginięciem z powodu zaobserwowanego spodku płodności i charakterystycznego dla nich późnego osiągania dojrzałości. Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, syryjskie władze zezwoliły na połów rekinów. Niektórzy młodzi krótkowzroczni rybacy skorzystali z tego i zajęli się niemal kłusownictwem. Rezultat można zobaczyć na rynkach rybnych w Latakii, Tartusie, gdzie sprzedaje się ogromne ilości mięsa rekina. Wcześniej nie było tego”.

© AFP 2017/ Jim Watson Niebezpieczne posunięcia Donalda Trumpa

Badran wyjaśniła, że Syrię zamieszkuje trzy gatunki żółwi morskich. W latach 2002-2010 prowadzono obserwacje naukowe tych zwierząt morskich. Średni wiek żółwi na syryjskim wybrzeżu wynosi 100 lat. Dojrzewają płciowo w piętnastym roku życia. Przypływają na wybrzeże, aby złożyć jaja w okresie od maja do lipca. Kopią jamy, do których składają jaja. Żółwie wykluwają się po 50-60 dniach. Samice składają 300-400 jaj co 2-4 lata.

Zmniejszenie ilości piaszczystych wybrzeży, które nadają się do składania jaj, mordowanie żółwi dla mięsa, zanieczyszczenie środowiska oraz psy i ptaki, które polują na jaja i na małe żółwiki, wpływa na ograniczenie populacji tych zwierząt.

Zmniejszenie populacji ryb

Cała morska flora i fauna cierpi z powodu zanieczyszczenia wód, zwiększenia zasolenia wschodniej części Morza Śródziemnego do 40% i budowy tam. Pogarsza to warunki i ogranicza ilość pożywienia dla ryb. Ponadto prowadzone są niekontrolowane połowy, zakaz połowu w obszarach szczególnie chronionych nie jest przestrzegany, kłusownicy używają sieci o drobnym splocie i dynamitu. Z tego powodu ryby przenoszą się w inne, bardziej przyjazne obszary.