Legalizacja prostytucji i narkotyków dla dobra ukraińskich emerytów

Jej zdaniem ukraińskie władze, jeśli zechcą, znajdą pieniądze na wdrożenie oszczędnościowego elementu systemu emerytalnego.

— Bardzo często słyszałam, że nie mamy na to pieniędzy w budżecie państwa. Można zrekompensować to poprzez legalizację działań, które nie zostały zalegalizowane i nie przynoszą dochodu do budżetu. Mam na myśli, może prowokacyjnie, prostytutki, broń, hazard, uprawę i sprzedaż marihuany – powiedziała Szefowa Ukraińskiej Federacji Ubezpieczeń.

Jak podkreśliła, te „branże” doskonale radzą siebie w cieniu, nie są jednak obłożone podatkami.

— Ludzie, którzy w nich pracują, nie odprowadzają składek do funduszu emerytalnego – powiedziała Tretjakowa.

Szef Europejskiego Departamentu MFW Poul Thomsen stwierdził, że Ukraina ma poważne problemy z systemem emerytalnym. Jego zdaniem emerytury w tym kraju są „bardzo, bardzo niskie”. Jak dodał, MFW uważa, że podniesienie emerytur jest niezwykle ważnym warunkiem dalszej współpracy z Kijowem.