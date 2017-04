Odkryto nową metodę recyklingu

© Sputnik. Stringer Lwowskie śmieci wylądowały w strefie Czarnobylskiej

„To odkrycie może pomóc pozbyć się ogromnej ilości śmieci, które gromadzą się na wysypiskach i w oceanie” – powiedział dla agencji France Press jeden z autorów badania, profesor Uniwersytetu w Cambridge Paolo Bombelli. Polietylen stanowi poważny problem dla środowiska, ponieważ w warunkach naturalnych rozkłada się bardzo powoli.

Odkrycie zostało dokonane przypadkowo. Jedna z autorek badania, biolog Federica Bertoccini, zamiłowana pszczelarka, pewnego razu odkryła w ulach larwy motylicy – ćmy szkodnika, znanej pod łacińską nazwą Galleria mellonella. Bertoccini zebrała gąsienice do polietylenowej torebki, ale po jakimś czasie zauważyła, że została ona pogryziona, a larwy rozpełzły się po jej domu.

Bertoccini wraz z zespołem z Uniwersytetu w Cambridge przeprowadziła eksperyment, umieszczając kilkaset gąsienic w polietylenowej torebce z supermarketu. Już po 40 minutach naukowcy odkryli w niej pierwsze dziury, a po 12 godzinach gąsienice zjadły już 92 miligramy polietylenu. To o wiele więcej niż rozmiar substancji, którą w analogicznym czasie trawią bakterie lub grzyby – głosi artykuł.

Kolejne eksperymenty pokazały, że gąsienice są zdolne do całkowitego strawienia polietylenu. Rozkład polietylenu udało się osiągnąć, umieszczając na jego powierzchni także rozgniecione gąsienice. To skierowało naukowców na myśl, że działanie to spowodowane jest pewnym fermentem, który jest albo wypracowywany przez gąsienice, albo przez bakterie żyjące w ich układzie trawiennym.

Gąsienice tego gatunku mogą odżywiać się woskiem, co według założenia badaczy, pomogło im wypracować zdolność trawienia polietylenu. Naukowcy mają nadzieję na wyizolowanie tej substancji, prowokującej pożądane działanie, aby potem syntezować ją w sposób sztuczny. „Raczej trudno byłoby hodować miliony gąsienic na foliowych torebkach” – wyjaśniła Bertoccini.