Trump komentuje ostatnie próby rakietowe Korei Północnej

© AP Photo/ Jane Hahn Amerykański żołnierz zginął w Iraku

Ankieta 100 dni Trumpa. Jak wrażenia? Wybór Trumpa na prezydenta USA był dobrą decyzją 9.1% (22)

Ci, co prorokowali koniec świata za prezydentury Trumpa, mieli rację 32.6% (79)

Prezydent jak prezydent, odbieram te 100 dni bez emocji 54.5% (132)

Głosowało: 242

„Jeśli on (przywódca KRLD Kim Dzong Un) przeprowadzi testy jądrowe, nie będę szczęśliwy. Mogę powiedzieć, że przewodniczący ChRL (Xi Jinping) też nie będzie szczęśliwy” – powiedział Trump w wywiadzie dla CBS.

Fragmenty rozmowy opublikowano na stronie internetowej sieci telewizyjnej. Z kolei wywiad zostanie wyemitowany w niedzielę i poniedziałek.

Prowadzący próbował dopytać, czy oznacza to rozpoczęcie działań zbrojnych przeciwko KRLD. – Nie wiem, zobaczymy – powiedział Trump.

Jeśli chodzi o niedawne testy rakietowe KRLD, prezydent USA stwierdził, że „był to maleńki pocisk”. – Nie były to testy jądrowe, które (Pjongjang) zamierzał przeprowadzić trzy dni temu. Zobaczymy, co się dzieje – dodał amerykański przywódca.